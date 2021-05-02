ثقافة وفنون

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20 .. دينا تنجح في فك شفرة خزينة نازلي شوكت والمخابرات تنقذ عمار

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 19 للعمل تعرض أحد رجال المخابرات المصرية إلى الخطف وهو عمار المقدسي، المؤدي دوره الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك بعدما كشف شخصيته ومكانه للكيان الصهيوني عن طريق…

أحمد حمدي 7:08 م, الأحد, 2 مايو 21 7:08 م, الأحد, 2 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 19 للعمل تعرض أحد رجال المخابرات المصرية إلى الخطف وهو عمار المقدسي، المؤدي دوره الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك بعدما كشف شخصيته ومكانه للكيان الصهيوني عن طريق نازلي شوكت تحسين، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.

وقبل خطف عمار المقدسي، كان حوار جمع بين كل من سيف العربي، المؤدي دوره الفنان أحمد عز، واللواء رفعت، المجسد دوره الفنان هشام سليم؛ ليؤكد الأخير لسيف العربي أن عليه الاستعداد للمهمة الجديدة، فضلا عن قوله: “متقلقش على عمار احنا مش بنسيب رجالتنا”.

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وشهدت الحلقة ايضا استمرار تدريب دينا أبو زيد المجسدة دورها الفنانة هند صبري، على فك شفرات خزينة نازلي شوكت تحسين، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم، وذلك في وجود ومساعدة اللواء فاروق السوهاجي.

هل تشهد الحلقة 20 مساء اليوم ، نجاح دينا في فك شفرة خزينة نازلي شوكت ، وهل تنقذ المخابرات المصرية عمار من الكيان الصهيوني .

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مسلسل هجمة مرتدة يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

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بقلم أحمد حمدي

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