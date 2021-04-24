ثقافة وفنون

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 12.. توتر علاقة سيف بفاروق السوهاجي في المخابرات

هل تشهد الحلقة 12 مساء اليوم توتر علاقة فاروق السوهاجي مع سيف العربي
أحمد حمدي 6:10 م, السبت, 24 أبريل 21 6:10 م, السبت, 24 أبريل 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للجمهور، وشهدت الحلقة 11 تطورات لسيف العربي الذي يقدمه أحمد عز حيث تعرف على ضابط جديد في المخابرات سيقوم بتدريبه وهو فاروق السوهاجي ويقوم بدوره الفنان أحمد فؤاد سليم وملقب يـ”الشبح” في دولة إسرائيل، وقام بتوبيخه لأنه تأخر على موعد مقابلته معه 9 دقائق بعد عودته لمقر المهمة الجديدة  قائلا “دي آخر فرصة ليك عشان تشتغل معانا لو فشلت خد بعضك وروح وماتجيش هنا تاني”.

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وشهدت الحلقة أيضا استمرار دنيا التي تقوم بدورها بطلة المسلسل هند صبري، محل اهتمام القيادات الصهيونية من أجل تجنيدها دون علمهم بأنها أحد الأعضاء البارزين في خدمة المخابرات المصرية.

هل تشهد الحلقة 12 مساء اليوم توتر علاقة فاروق السوهاجي مع سيف العربي بسبب أخطائه في عمله بالمخابرات؟، وهل تنجح دنيا في مهمتها؟.

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مسلسل هجمة مرتدة يعرض على شاشة dmc  في الساعة 10 وربع مساء ويعاد في تمام 12 صباحا على قناة dmc  دراما .

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بقلم أحمد حمدي

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