مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 .. تريند مشهد الخناقة بين مؤيدين ورافضين (صور)

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 نال العديد من التعليقات على موقع التغريدات العالمي تويتر حتى أصبح مشهد الخناقة تريند في مصر ، وهو التريند الذي يمكن أن تجد به تباين شديد بين المشجعين لتمثيل أحمد السقا الذي يقوم بدور عساف الغريب ، وأمير كرارة الذي يمثل دور غفران الغريب ، وأيضا مخرج المسلسل محمد سامي ، كما أحتوت تغريدات عدة على تعليقات سلبية حول طريقة التمثيل والأداء الذي اعتبروه البعض اوفر وغير مبرر .

وظلت التغريدات تتابع طوال الساعات القليلة الماضية والتي كانت تتمحور حول بطلي العمل ، ومسلسل نسل الأغراب من المسلسلات التي تعرض في رمضان ونالت العديد من التعليقات .

ومن أشهر هذه التعليقات كانت على أحد جمل أمير كرارة بالمسلسل عندما قال جملة ( كسح كتع كسل ) وهي الجملة التي تم إبتكار عشرات الكومكس والجمل الكوميدية بسببها .

كما كان بهذا التريند العديد من التعليقات الساخرة والكوميدية التى تعبر عن التباين الكبير بين أراء المشاهدين المتابعين للمسلسل والمهتمين بمشاهدته .

مسلسل نسل الأغراب يعرض في هذه الأوقات

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .