مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 … عساف الغريب يبحث عن قاتل فاطمة

قامت جليلة ( مي عمر ) بإخبار عساف أنها ستختار نجليها حمزة وسليم ولن تتزوجه ، وهذا القرار لم يعجبه ، مما سيجعله يحاول إرجاعها عن قراراها بأي شكل حتى لو كان ذلك من خلال قتل أحدهما

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 … أمر غفران الغريب ( أمير كرارة ) أحد رجاله بقتل فاطمة ( ريم سامي ) خادمة عساف الغريب ( أحمد السقا ) ، بعد أن قام نجلاه حمزة ( أحمد مالك ) وسليم ( أحمد داش ) بالتشاجر بسببها ، وهذا ما جعله يري أن قتلها سيجعل المشكلة بين نجليه تنتهي ، لكن عساف كان يحب فاطمة الفقيرة كابنته ، وبالتأكيد لن يسكت على قتلها بهذه الطريقة .

وبعد أن قام على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث بالكشف عن مكان الأرض المزروعة بالأفيون ، وإطلاق سراح المزارعين وحرق المحصول بالكامل ، سيكون على غفران الغريب الإنتقام من نجل عمه الذي لا يهمه سوي تطبيق العدل دون النظر للقرابة أو النسب بينهما .

قامت جليلة ( مي عمر ) بإخبار عساف أنها ستختار نجليها حمزة وسليم ولن تتزوجه ، وهذا القرار لم يعجبه ، مما سيجعله يحاول إرجاعها عن قراراها بأي شكل حتى لو كان ذلك من خلال قتل أحدهما .

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 يعرض في الأوقات التالية

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناةmbc 1 يعرض الساعة 11 مساء.

يخرج عساف من السجن محاولًا إعادة توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .