مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22.. عساف الغريب يتدخل لزواج رغدة من على الغريب

يخرج عساف من السجن محاولًا إعادة توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 ، بعد خروج مصطفى الغريب من الحبس رغم محاولة قتله لعلى الغريب ( دياب ) وهو موجود بكمين للشرطة ، ذهب لمنزل خالة زوجته الحاجة نجاة ( فردوس عبد الحميد ) وهى والدة على الغريب أيضا لجلب ابنته رغدة ( ملك زاهر ) من هناك ، ورغم ذلك لن يستطع أن يفعل ذلك بعد أن أهانته جليلة ( مي عمر ) وأخبرته أن هذا المنزل المسئول عنه هو على الغريب وعليه التحدث معه.

وقامت رغدة بالتوسل لجليلة وعلى والحاجة نجاة حتى لا يعيدوها لوالدها ، ووعدها على بأنها لن تعود لوالدها مرة آخرى لأنه كان سيجعلها تترك دراستها الجامعية ويزوجها رغما عنها ، وظهر عساف الغريب ( أحمد السقا ) ــ خال رغدة ــ وعلى الغريب في منزل عمهم والد مصطفى الغريب ، وقال إن نجل عمهم على الغريب يريد الزواج من رغدة ، وهو الطلب الذي رغم غرابته ــ على الغريب كان يحب عزيزة والدة رغدة وهم شباب ولم يستطيع الزواج منها ــ والعائلة بالكامل تعلم هذه الحكاية القديمة ، إلا أن تدخل عساف الغريب سيجعل والدها يوافق رغم كرهه لعلى الغريب وشعوره أنه أفضل منه.

وسيكون على غفران الغريب ( أمير كرارة ) تنفيذ تهديده لجليلة لأنها قررت الزواج من عساف الغريب رغم إخبارها بأنه سيفتح عليهم النار لو حدث ذلك.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 22 يعرض في الأوقات التالية

يعرض مسلسل نسل الأغراب في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساء.

يخرج عساف من السجن محاولًا إعادة توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.