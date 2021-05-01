ثقافة وفنون

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. معرفة غفران بسر عساف الغريب

سيكون هناك صراع بين غفران وبكري الذي يخبئ خالته عن نجلها طوال المدة التي خرج فيها عساف من السجن، ولم يخبره بأنها معه
سلوى عثمان 6:19 م, السبت, 1 مايو 21 6:19 م, السبت, 1 مايو 21

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. حاول عساف الغريب (أحمد السقا) إخفاء السر عن غفران (أمير كرارة) وهو أن شامية (أحلام الجريتلى) والدة غفران ليست بحوزته وإنما من يخبئها هو بكري (عماد زيادة) كبير الغجر، لكن دهب (نجلاء بدر) بعدما علمت أن عساف يضحك عليها، وعرفت هذا السر من صديقتها، قررت الوشاية بعساف لدى غفران، وذهبت له وأخبرته أن والدته لا يعرف مكانها عساف، وأنها تعرف من يخفيها.

هذا السر سيجعل غفران الغريب يفتح النار هذه الحلقة على عساف، فبعد أن قام بتطليق جليلة (مي عمر) لتعود والدته- كانت هذه نقطة قوة عساف الوحيدةـ أصبح الان لا يوجد لديه أية قوة أمام غريمه، وسيكون من السهولة قتله على يد غفران .

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كما سيكون هناك صراع بين غفران وبكري الذي يخبئ خالته عن نجلها طوال المدة التي خرج فيها عساف من السجن، ولم يخبره بانها معه، كما سيحاول عساف إستعادتها من بكري قبل اكتشاف غفران حقيقة ما قالته دهب لتعود القوة في يده مرة أخرى.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. يعرض في الأوقات التالية

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 10.15 صباحًا، و3.30 عصرًا، وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساء.

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يخرج عساف من السجن محاولًا إعادة توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوِّه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربّى نجله حمزة.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

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بقلم سلوى عثمان

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