ثقافة وفنون

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11.. عساف يرد على هجوم غفران بخطة جديدة

سيكون هناك الكثير من الأحداث الخاصة بعلاقة فاطمة بحمزة وسليم
سلوى عثمان 5:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21 5:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11.. سيعرف الجمهور في هذه الحلقة ما الذي ينوي عساف الغريب (أحمد السقا ) فعله تجاه غريمه غفران الغريب ( أمير كرارة )، فبعد قيام غفران بحرق أرض عساف وقتل العديد من الغجر طلب منه عساف مقابلته بمنزل على الغريب (دياب) رئيس المباحث ونجل عمهم، وهي المقابلة التي ستكشف خطة عساف الجديدة للرد على هجوم غفران ورفض تبادل والدته شامية ( أحلام الجريتلى ) بجليلة ( مي عمر ) وحمزة (أحمد مالك) .

كما سيكون هناك الكثير من الأحداث الخاصة بعلاقة فاطمة ( ريم سامي ) بحمزة وسليم (أحمد داش) فالواضح أن الاثنين يحبونها ويحاولون التودد لها وهو الخط الدرامي الذي يمكن أن يتسبب بصراع بين الأخوين.

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ودميري ( محمد جمعة ) بعد مساندته لأخوه عساف سيكون عليه الوقوف أمام غفران وأخوه رغم أن علاقتهم كانت جيدة طوال الـ 20 عاما الماضية هي فترة حبس عساف.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة11.. يعرض في الأوقات التالية

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساء، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة mbc 1  يعرض الساعة 11 مساء.

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يخرج عساف من السجن محاولًا إعادة توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة، وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

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بقلم سلوى عثمان

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