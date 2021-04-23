ثقافة وفنون

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11.. عساف يبدأ تنفيذ خطته ضد غفران

بعد مكالمة أجراها عساف الغريب ومع غفران الغريب بالمقابلة بمنزل على الغريب باعتباره البيت الأنسب ليكون مكانًا وسطًا بينهم، سيكون على الاثنين إيجاد حل بعيد عن الدم
سلوى عثمان 1:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21 1:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11 في رمضان على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة الثانية مساء، بينما يُعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحًا، و3.30 عصرًا، وعلى قناة mbc 1  يعرض الساعة 11 مساء.

بعد مكالمةٍ أجراها عساف الغريب (أحمد السقا) ومع غفران الغريب (أمير كرارة) بالمقابلة بمنزل على الغريب (دياب) رئيس المباحث ونجل عمهم وابن خالة الأول ونسيب الثاني باعتباره البيت الأنسب ليكون مكانًا وسطًا بينهم، سيكون على الاثنين إيجاد حل بعيد عن الدم لإعادة شامية (أحلام الجريتلي) والدة غفران، وعودة جليلة (مي عمر) وحمزة (أحمد مالك) لعساف، وهو ما سيعرف تفاصيله الجمهور في هذه الحلقة.

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يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل تزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربّى نجله حمزة.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

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بقلم سلوى عثمان

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