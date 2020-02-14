مسلسل مي عز الدين الجديد بتيمة عالمية

كشف المخرج إبراهيم فخر في تصريحات لـ”المال” أنه يعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع الفنانة مي عز الدين ، من أجل التحضير للمشاهد الأولى لمسلسلها القادم الذي سيتم بدء تصويره الأيام القادمة .

وأضاف أنه غير محدد حتى الآن هل سيتم اللحاق بالموسم الرمضاني أم لا ، مشيرا إلى أن العمل لن يكون شبيها بمسلسل “البرنسيسة بيسة” الذي قدمته مي العام الماضي .

وأوضح فخر أن المسلسل الجديد مأخوذ عن تيمة أدبية عالمية، وليس فورمات كما يعتقد الكثيرون وسيحمل قصة جديدة لم تقدم مثلها مي عز الدين في أي مسلسل من قبل .

ونوه أيضا إلى أنه يقوم حاليا بمتابعة باقي تفاصيل السيناريو مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك، الذي قدم مسلسل ممالك النار مؤخرا مع الفنان خالد النبوي، وذلك استعدادا للمشاهد الأولى للمسلسل .

من ناحية أخرى نفى فخر تعاقده على أي مشاريع سينمائية حاليا، لحين الانتهاء من تصوير مسلسل مي عز الدين الجديد.