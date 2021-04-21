مسلسل موسى الحلقة 9 .. البطل يقف أمام فخري ورد شفيقة على طلب الزواج

انتهت الحلقة الماضية على ظهور أفعى ( الكوبرا ) تتجه ناحية حنفية والدة موسي وهو ما سيجعل حلقة اليوم بدايتها عن مصير هذه المرأة المشلولة فيمكن أن تنقذ أو تموت من جراء لدغة هذه الأفعى

مسلسل موسى الحلقة 9 تقدم بداية الصراع الجديد بين البطل ( محمد رمضان ) وفخري ( رامي وحيد ) فرغم ترك موسى قريته بعد غرقها فى الطوفان ومعه والدته وترك كل أعدائه الذين حاولوا قتله هناك لكي يبدأ حياة جديدة، إلا أنه عندما عمل في مجال البناء بقصر الخواجة واجه غريما جديدا ، ففخري يحاول كسر أنف موسى وحاول ضربه بالكرباج ، وهو يرفض الإهانة وسيواجهه بالتأكيد وبدأت هذه المواجهة بإجبار موسى على حمل كل الحجارة بمفرده فستكون حلقة اليوم بها كثير من المناوشات بينهم.

انتهت الحلقة الماضية على ظهور أفعى ( الكوبرا ) تتجه ناحية حنفية والدة موسى ( عارفة عبد الرسول ) وهو ما سيجعل حلقة اليوم بدايتها عن مصير هذه المرأة المشلولة فيمكن أن تنقذ أو تموت من جراء لدغة هذه الأفعى.

كما ستقوم شفيقة ( هبة مدي ) بالرد على نوفل ( منذر ريحانة ) الذي طلب الزواج منها ومع أنها أبلغته برفضها إلا أن الأحداث السابقة تؤكد أنها ستضطر لفعل ذلك خوفا من فضيحة الزنا التى أصبحت تلازمها.

مسلسل موسى يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء والإعادة 11.30 مساء ، و11 صباح غد ، على dmc دراما يعرض 8 مساء ، والإعادة 1.30 صباحا ، و7 صباحا و1 مساء غدا.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل “على art حكايات الساعة 10 مساء ، والإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا والإعادة 9 صباحا و5 مساء اليوم اليوم التالي.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.