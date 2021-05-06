ثقافة وفنون

مسلسل موسى الحلقة 24 … بداية جديدة لموسي بعد سرقة أمواله

وبالتأكيد لن تسكت المعلمة حلاوتهم ( سمية الخشاب ) على ما جري لزوجها موسي ، وستحاول مساعدته بكافة الطرق الممكنة حتى لا يضطر للعودة للعمل كصبي لدي أخيها الكبير المعلم وهبة ( سيد رجب )
سلوى عثمان 4:48 م, الخميس, 6 مايو 21 4:48 م, الخميس, 6 مايو 21

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مسلسل موسى الحلقة 24 … بعد سرقة أموال موسي ( محمد رمضان ) التي ظل يجمعها طوال فترة عمله بسوق باب اللوق ، سيكون عليه محاولة البداية من جديد ، فقد قرر من قبل أن يبدأ عمله كتاجر في السوق بشراءه لبضاعة خاصة به ولكن سرقة الأموال زادت الأمور سوءا .

وبالتأكيد لن تسكت المعلمة حلاوتهم ( سمية الخشاب ) على ما جري لزوجها موسي ، وستحاول مساعدته بكافة الطرق الممكنة حتى لا يضطر للعودة للعمل كصبي لدي أخيها الكبير المعلم وهبة ( سيد رجب )

وشفيقة ( هبة مجدي ) أصبحت قريبة أكثر من شهاب باشا ( صبري فواز ) بعد أن أصبحت سببا في زيادة ثروته  ، وستحاول اخته شويكار تدميره ومحاربته بعد أن اكتشفت أنه كان يخبئ أمهما في تابوت داخل القصر وهي ميتة ، وبعد نجاحه الكبير زاد حقدها ومحاولتها لإيذاءه ، وستظهر فكرتها الجديدة لمضايقته في هذه الحلقة . 

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مسلسل موسي الحلقة 24 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل موسى يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاث على بعض القنوات، فيعرض على قناةdmcالساعة 6.30 مساء والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح اليوم التالي، وعلىdmcدراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحا، و 7 صباحا و 1 مساء اليوم التالي.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا والإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم التالي.

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تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها أصبح موسى من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته.

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مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .

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بقلم سلوى عثمان

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