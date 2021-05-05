أحداث مسلسل موسى الحلقة 23.. سرقة موسى وشفيقة تزيد ثروة شهاب باشا (فيديو)

كما أصبح عطر شفيقة الذي صنعه شهاب باشا بسعر زهيد للمصريين العاديين هو العطر الأشهر والأهم في مصنعه، وزادت المبيعات 1000%، وحقق بهذا العطر نجاحًا باهرًا.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 23.. في أول مرة يذهب فيها موسى (محمد رمضان) للغرفة التي كان يعيش بها قبل زواجه من حلاوتهم (سمية الخشاب) يجد كل أمواله التي كان يدخرها قد سرقت بالكامل، وأخبرته زتونةـ إحدى العاملات بالسوق- أن الذين جاءوا في غيابه هم أقاربه قادمين من بلدته، فعلم موسى أن من سرقه هما همام ونوفل.

وحاول موسى الوصول لنوفل (منذر ريحانة) بعد أن وجد همام، لكنه لم يجده فقد سافر ومعه كرامات؛ والدته (فريدة سيف النصر) لملاقاة شفيقة (هبة مجدي)، وطلبت شفيقة من شهاب باشا (صبري فواز) أن تعيش كرامات معها ووافق على ذلك، لكنه رفض وجود نوفل في القصر.

كما أصبح عطر شفيقة الذي صنعه شهاب باشا بسعر زهيد للمصريين العاديين هو العطر الأشهر والأهم في مصنعه، وزادت المبيعات 1000%، وحقق بهذا العطر نجاحًا باهرًا.

وبعد أن خسر موسى كل أمواله حاولت حلاوتهم مساعدته بطريقة غير مباشرة، وأرسلت زيتونة بمبلغ كبير وكأنه مِلكه وسيسلفه لموسى لأنه كان سيرفض أن يأخذ منها أية مبالغ مالية.

وقام المعلم وهبة (سيد رجب) بقتل أورمةـ الرجل الذي حاول قتل موسى في قطار غزةـ وذلك حتى لا يستطيع موسى إيجاد أورمة والتأكد من أن وهبة هو السبب في محاولة القتل.

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميًّا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثًا على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء، والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح اليوم التالي، على dmc دراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساء اليوم التالي.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساء اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة- سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخي شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزًا كاملًا أصبح موسى من المطاريد، ثم قتل أخوه الصغير في إحدى حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جنديًّا رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقامًا لأخيه بدلًا من سرقة أهالى قريته.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.