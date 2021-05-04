أحداث مسلسل موسى الحلقة 22.. جابر ينقذ موسى من القتل (فيديو)

شفيقة (هبة مجدي) وقفت بجانب شهاب باشا (صبري فواز) لتجاوز أزمته النفسية بعد أن قام الأطباء باخذ جثة والدته من التابوت الزجاج الذي كان واضعها بداخله للتصريح بدفنها، وبدأ التحسن بالفعل.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 22.. يوم فرح موسى (محمد رمضان) وحلاوتهم (سمية الخشاب) قام مغاورى الذي تم تأجيره لقتل موسى بإيجاد مكان لقنصه دون أن يراه أحد، لكن جاير كبير المطاريد وجده قبل أن يقتل موسى، وأخبره جابر أنه لن يتركه بعد أن خان تربيته له ومعاملته الجيدة، وقرر قتل واحد من أصدقائه الذين عاشوا معهم من قبل بالجبل، وقام بقتله.

كما أن المعلم وهبة (سيد رجب) عندما قام بتحية أخته الوحيدة فى الفرح جاء غريمه من معلمين السوق، وأخبر موسى أن أورمة هو الذي حاول قتله بالقطار بأوامر من المعلم وهبة، فقام موسى بلعب التحطيم مع المعلم وهبة، وقبل الفوز عليه قامت حلاوتهم بالتدخل لترك أخيها الوحيد وبالفعل تركه يذهب دون أن يؤذيه.

وشفيقة (هبة مجدي) وقفت بجانب شهاب باشا (صبري فواز) لتجاوز أزمته النفسية بعد أن قام الأطباء بأخذ جثة والدته من التابوت الزجاج الذي كان واضعها بداخله للتصريح بدفنها، وبدأ التحسن بالفعل.

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسى يُعرَض يوميًّا في رمضان على 6 قنوات مختلفة، ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء، والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح غدًا، على dmc دراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساء غد.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ”على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساء اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة- سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخي شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزًا كاملًا أصبح موسى من المطاريد، ثم قتل أخوه الصغير في إحدى حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جنديًّا رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقامًا لأخيه بدلًا من سرقة أهالى قريته.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.