مسلسل موسى الحلقة 20 .. عودة موسى من غزة بعد شفائه

مسلسل موسى الحلقة 20 .. تدور حول عودة موسى (محمد رمضان) من غزة بعد شفائه من الطلقة التي ضربت عليه في القطار أثناء سفره، وسيكون عليه أن يتزوج من المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بعد عودته، كما سيبحث عمن قام بمحاولة قتله، ولو علم أنه وهبة (سيد رجب)، فسيصبح هناك صراع جديد يقع على عاتق موسى.

ويحاول شخص آخر من المطارين البحث عن موسى لقتله بعد أن قامت زوجة شيخ البلد (عبير صبري) بتأجيره لقتله بعدما قام موسى بقتل أخي زوجها.

كما أن شفيقة ( هبة مجدي ) لن تتوانى عن محاولة معرفة الغرفة المغلقة التي حذرها شهاب باشا ( صبري فوزار ) من فتحها أو معرفة ما بداخلها .

مسلسل موسي الحلقة 20 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل موسى يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح اليوم التالي، وعلى dmc دراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحا، و 7 صباحا و 1 مساء اليوم التالي.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا والإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها أصبح موسى من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .