مسلسل موسى الحلقة 19.. نجاة موسي من الموت والبحث عن قاتله

شفيقة (هبة مجدي) علاقتها جيدة بشهاب باشا (صبري فواز) بعد زواجهما، وليس هناك شيء يعكر صفو هذه العلاقة سوى الغرفة المغلقة التي يرفض شهاب باشا إخبارها بما هو موجود داخلها.

مسلسل موسى الحلقة 19.. قام أورمة بإطلاق النار على موسي (محمد رمضان) داخل القطار المسافر إلى غزة، ورغم خطورة الإصابة فإن موسي لم يمُت، وهذا ما سيجعله، هذه الحلقة، يعود بعد الشفاء من الإصابة ليبحث عمن حاول قتله، كما ستكون هناك خطورة على المعلم وهبة (سيد رجب)، فهو الذي قام بإرسال أورمة لقتله حتى لا تتزوجه المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) أخته الوحيدة.

شفيقة (هبة مجدي) علاقتها جيدة بشهاب باشا (صبري فواز) بعد زواجهما، وليس هناك شيء يعكر صفو هذه العلاقة سوى الغرفة المغلقة التي يرفض شهاب باشا إخبارها بما هو موجود داخلها.

مسلسل موسي الحلقة 19 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل موسى يعرض يوميًّا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثًا على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء، والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح اليوم التالي، وعلى dmc دراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساء اليوم التالي.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساء اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة- سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخي شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها أصبح موسى من المطاريد، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقامًا لأخيه بدلًا من سرقة أهالى قريته.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.