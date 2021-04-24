مسلسل موسى الحلقة 12.. موسى يتغير حاله بعد التعرف على حلاوتهم

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين

مسلسل موسى الحلقة 12 .. بعد أن تعرف موسى ( محمد رمضان ) على حلاوتهم ( سمية الخشاب ) تغير حاله في الحلقة الماضية بأن ارتدى حذاء لأول مرة في حياته وأصبح يعمل في المحل المملوك لها وللمعلم وهبة الوزاني ( سيد رجب ).

وفي هذه الحلقة يمكن أن يكتشف موسي أن الورداني يعمل في تجارة المخدرات ، كما سيكون هناك تطور كبير في علاقته بحلاوتهم والتي ستفتح له مجالا كبيرا بالسوق.

شهاب باشا ( صبري فواز ) تم اقتحام مصنعه من المخابرات البريطانية لأنه يحاول حماية مجموعة سيدات وأطفال إيطاليات وسيعرف الجمهور في هذه الحلقة ماذا سيكون مصيره.

مسلسل موسى يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح اليوم التالي، وعلى dmc دراما يعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحا، و 7 صباحا و 1 مساء اليوم التالي.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا والإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل موسى في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها أصبح موسى من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جنديا رغم إصابته بتأخر عقلي، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقاما لأخيه بدلا من سرقة أهالى قريته.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.