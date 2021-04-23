ثقافة وفنون

مسلسل موسى الحلقة 11… البطل يواجه فخري وشفيقة تبتعد عن نوفل

بعد موت حنفية والدة موس وقتله لرئيس العمال عليه الآن أن يواجه فخري للانتقام منه على منعه لإحضار الدواء لوالدته في ميعاده
سلوى عثمان 1:27 م, الجمعة, 23 أبريل 21 1:27 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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موعد مسلسل موسى الحلقة 11 في رمضان على 6 قنوات مختلفةـ ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات، فيُعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساء، والإعادة 11.30 مساء، و11 صباح غدًا، على dmc دراما يُعرض 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساء غدًا. أما على شبكة قنوات art فيُعرض المسلسل على art  حكايات الساعة 10 مساء، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساء اليوم التالي، وart2 حكايات يُعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساء اليوم التالي.

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بعد موت حنفية (عارفة عبد الرسول) والدة موسى (محمد رمضان) وقتله لرئيس العمال، عليه الآن أن يواجه فخري (رامي وحيد) للانتقام منه على منعه لإحضار الدواء لوالدته في ميعاده، كما سيكون هناك لقاء آخر بين موسى وبين المعلم وهبة الوزاني (سيد رجب) الذي سيقابله فى إحدى الأسواق التي قرر المكوث فيها.

شفيقة (هبة مجدي) أخت موسى بعد ضربها لنوفل (منذر ريحانة) بالسكين وعودته لها مرة أخرى لطلب الزواج، سيكون عليها محاولة الابتعاد عنه وإجباره على ذلك.

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تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة- سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخي شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزًا كاملًا أصبح موسى من المطاريد، ثم قتل أخوه الصغير في إحدى حروب الإنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جنديًّا رغم إصابته بتأخر عقليّ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية انتقامًا لأخيه بدلًا من سرقة أهالي قريته.

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مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبري، مفيد عاشور، هبة مجدى، تارا عماد، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

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بقلم سلوى عثمان

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