مسلسل «منورة بأهلها».. تشويق بروح سينمائية وإبداع للنجوم جلب إشادات

شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، منهم ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، محمد حاتم، ناهد السباعى، سلوى خطاب، وإخراج يسرى نصر الله.

حقق مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على منصة شاهد الرقمية حاليا ردود أفعال إيجابية بمنصات التواصل، خاصة مع التشويق والروح السينمائية التي تحيط العمل الدرامي منذ انطلاقه، وسط إبداع للنجوم المشاركين جلب إشادات عديدة

شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، منهم ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، محمد حاتم، ناهد السباعى، سلوى خطاب، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج يسرى نصر الله.

قصة المسلسل تبدأ مع جريمة قتل، وأن المقتول قُتل مرتين، الأولى بالسم والثانية ذبحا، فى البداية تتحول القضية “ضد مجهول” لكن بسبب وكيل النيابة “آدم” الذى يلعب دوره الفنان أحمد السعدنى، يفتح ملف القضية من جديد لتبدأ رحلة فى التعرف على عالم غريب وأشخاص تربطهم أسرار.

ماجدة موريس : أداء بعض الممثلين فيه جيدا للغاية

أوضحت الناقدة ماجدة موريس للمال أن مسلسل منورة بأهلها لا يمكن التفرقة بينه وبين العمل السينمائي في احترافيته والعناية الشديدة بالمكان والتصوير والإخراج وذلك ليس غريبا على يسري نصر الله .

وأشارت إلى أن أداء بعض الممثلين فيه جيدا للغاية خاصة الفنان محمد حاتم الذي جسد شخصية المصور برغم أنه فنان موهوب لكن هذا الدور قفز به للأمام ولم اندهش من أداء ناهد السباعي في المسلسل فهي موهوبة في أي عمل فني تقدمه ، وكذلك الفنانة سلوى عثمان لكن أحمد السعدني تزيد خبرته الفنية مع كل دور يقدمه ويبرز نضجه الفني .

وأكدت أن العمل به نوعا من التشويق في الكتابة واختيارات لمشاهد موجعة مثل فتاة في بيت الطالبات بالجامعة وكيف يحدث تآمر عليها من زملائها ، لكن المسلسل بشكل عام جيد للغاية .

ماجدة خير الله : المسلسل يضم عناصر فنية جيدة سواء الصورة او الديكور أو الاخراج

بدروها، قالت الناقدة ماجدة خير الله إن مسلسل منورة بأهلها جيد للغاية في فكرته وطريقة سرد أحداثه منذ عرض الحلقات الأولى له وبرغم انه لم ينتهي حتى الآن لكن أبطاله تميزوا في أدائهم حقيقة .

وتابعت أن القصة مشوقة جدا أن تحدث جريمتي قتل لأحدى الشخصيات ، ويتم اكتشاف لغزهما من خلال أحمد السعدني بطريقة مثيرة معينة .

وأشارت إلى أن المسلسل يضم عناصر فنية جيدة سواء الصورة أو الديكور أو الإخراج ليسري نصر الله بالطبع ، فبرغم أنه لم يقدم تجارب درامية إخراجية كثيرة إلا أنه تميز في مسلسل منورة بأهلها كثيرا وأعطى له روحا سينمائية مميزة.