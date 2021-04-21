ثقافة وفنون

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 .. عنتر ينتقم من سرية وسفينة يتزوج من حبيبته الأولى

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميا للجمهور ، حيث شهدت الحلقة الثامنة منه بعض الاحداث مثل خروج عنتر الذي يقوم بدوره الفنان وليد فواز في المسلسل من منزل فاتن وتقوم بدورها ياسمين رئيس وهو خائب الرجا بعد فشله في التقدم لخطبتها…

أحمد حمدي 7:37 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 7:37 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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يعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميا للجمهور ، حيث شهدت الحلقة الثامنة منه بعض الاحداث مثل خروج عنتر الذي يقوم بدوره الفنان وليد فواز في المسلسل من منزل فاتن وتقوم بدورها ياسمين رئيس وهو خائب الرجا بعد فشله في التقدم لخطبتها بدخول سرية يقوم به عمرو سعد وصديقه سفينة يقوم بدوره مصطفى شعبان ووالدة سرية تقوم بشخصيتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيق سرية سعيد لخطبتها في جو مبهج .

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كما شهدت الحلقة تفاقم أزمة ابن زاهي العتال سيف والذي يقوم بشخصية العتال الفنان عمرو عبد الجليل بعد شربه للمخدرات نتيجة اتهام فتيات له بالتحرش بهن واغتصابهن ، ايضا تعرضت الحلقة لمحاولة روان حبيبة سفينة الاولى للعودة له ليتقدم للزواج بها .

هل تشهد أحداث الحلقة 10 مساء اليوم زواج سفينة من روان ، وهل ينتقم عنتر من سرية بعد قيامه بخطبة فاتن بدلا منه .

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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 يعرض على شاشة ام بي سي مصر في تمام الساعة 7 مساء ويعاد في الساعة 12 ونصف صباحا .

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بقلم أحمد حمدي

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