مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9.. هل تترك هنا المنزل لمؤنس بعد مصارحته بحبه لها؟

هنا تشعر بالصدمة بعد حديثها مع مؤنس أنه يخاف عليها ومراقبته لها

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9: من المتوقع أن تترك هنا منى زكى المنزل لمؤنس محمد فراج بعد مصارحته لها بحبه. وشهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن، أمس، أن هنا تلقّت رسالة من والدتها على واتساب للاطمئنان عليها وعلى المولود وطمأنتها، وواصلت هنا تسوقها على المحالّ.

وبعد عودتها لمنزل مؤنس التى تقطن فيه متأخرة، سألها عن التأخير وكانت مع من ظننا منه أنها كانت مع زى، ومحاولة إبعادها عنه، لتحرجه وتخبره بأنه لا يعرفها وأنها حرة، كما أنها تشعر بالضيق من وجودها بسبب مراقبته لها وأخبار زوجها، ليخبره بمفاجأة صادمة بأنه يحبها، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبير لـهنا وانسحابها من أمامه، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

كما شهدت الحلقة أمس: ذهاب هنا إلى منزل زى آدم الشرقاوى، لأخذ متعلقاتها وملابسها بعد قررت أن تجلس فى منزل مؤنس محمد فراج وزوجته سارة، وقابل مؤنس أحد الشباب فى المسجد وطلب منه أن يوفر مسكنا لـهنا حتى ولادتها وعودتها إلى مصر .

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدى جوهر ، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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