ثقافة وفنون

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9.. هل تترك هنا المنزل لمؤنس بعد مصارحته بحبه لها؟

هنا تشعر بالصدمة بعد حديثها مع مؤنس أنه يخاف عليها ومراقبته لها
رحاب صبحي 6:19 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 6:19 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9: من المتوقع أن تترك هنا منى زكى المنزل لمؤنس محمد فراج بعد مصارحته لها بحبه. وشهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن، أمس، أن هنا تلقّت رسالة من والدتها على واتساب للاطمئنان عليها وعلى المولود وطمأنتها، وواصلت هنا تسوقها على المحالّ.

وبعد عودتها لمنزل مؤنس التى تقطن فيه متأخرة، سألها عن التأخير وكانت مع من ظننا منه أنها كانت مع زى، ومحاولة إبعادها عنه، لتحرجه وتخبره بأنه لا يعرفها وأنها حرة، كما أنها تشعر بالضيق من وجودها بسبب مراقبته لها وأخبار زوجها، ليخبره بمفاجأة صادمة بأنه يحبها، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبير لـهنا وانسحابها من أمامه، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8 .. غفران الغريب يثور ضد عساف ويقتل الغجر

كما شهدت الحلقة أمس: ذهاب هنا إلى منزل زى آدم الشرقاوى، لأخذ متعلقاتها وملابسها بعد قررت أن تجلس فى منزل مؤنس محمد فراج وزوجته سارة، وقابل مؤنس أحد الشباب فى المسجد وطلب منه أن يوفر مسكنا لـهنا حتى ولادتها وعودتها إلى مصر .

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub  سعدى جوهر ، تأليف وإخراج تامر محسن.

اقرأ أيضا  قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة تستقبل الجمهور بعد غد

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

https://www.facebook.com/2213193252080991/videos/299692728210712

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

رامز عقله طار 2021.. محمد هنيدي ضحية الحلقة الـ 9

سلوى عثمان 6:15 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

مسلسل الطاووس الحلقة 10 .. نتيجة الطب الشرعي بعد الكشف على «أمنية» لإثبات براءتها

رحاب صبحي 5:54 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

المجلس الأعلى للإعلام يقرر حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس

رحاب صبحي 5:35 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9.. هنا تنزعج بمراقبة مؤنس لها فماذا تفعل؟

رحاب صبحي 4:01 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9.. صراع غفران وعساف يصل لذروته بعد الحريق والقتل

سلوى عثمان 3:39 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. مواجهة الخديوي والذهبي تنذر بعواقب وخيمة

سلوى عثمان 3:18 م, الأربعاء, 21 أبريل 21