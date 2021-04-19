ثقافة وفنون

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7 .. سيد رجب يفاجئ «حازم» بإقامة عزاء «شاهين»

أهم الاحدأث فى حلقة أمس حازم يذهب إلى مكان المَنحل الذى قتل فيه شاهين
رحاب صبحي 4:31 م, الأثنين, 19 أبريل 21 4:31 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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تعرض الحلقة “7” من مسلسل لعبة نيوتن على قناة dmc  يومياً فى الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، المسلسل سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكتاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، من إنتاج شركة Media Hub ، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

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مسلسل ” لعبة نبوتن “

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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بقلم رحاب صبحي

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