مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 27.. مؤنس يرفض ترك إبراهيم لحازم إلا فى حالة رجوع هنا

مسلسل (لعبة نيوتن) الحلقة 27.. بعد ترك هنا (منى زكى ) منزل مؤنس وهروبها منه بعد ان حاول ان يتهجم عليها ، وذهابها لحازم (محمد ممدوح ) وعدم استطاعتها أخذ أبنها ابراهيم ، نتوقع اليوم فى أحداث الحلقة ان مؤنس (محمد فراج ) لن يعطيهم إبراهيم بعد مافعلته هنا معه الا فى حالة رجوع هنا منزله ، وتشهد الحلقة اليوم التطور الكبير فى الاحداث بعد الصراع على إبراهيم .

وكانت أحداث أمس فى المسلسل : قد طلب بدر(سيد رجب ) لقاء مؤنس، وطلب منه أن يعود كل شيء كما كان وهو ان ترجع هنا لحازم و أمينة (عائشة بن أحمد) ترجع له ، فتركه مؤنس ولم يوافقه على ذلك ، فترجاه بدر بأن ينفذ ذلك لان أمينة مريضة وستموت ويريدها بجواره.

وذهب مؤنس الى حازم لتهديده بأنه سيكشف سر جريمة شاهين اذا لم يحصل على قسيمة الطلاق ، لكنه تفاجئ ان هنا استلمت القسيمة منذ فترة ، ولكنها اخفت عليه هذا الامر ، وشعر بالصدمة مؤنس ان هنا لم تخبره وقال له حازم ممكن تكون قرفانة منك ليستفزه فذهب مؤنس فى حالة اندهاش ، كما أخبر بدر حازم إصابة أمنية بالسرطان وأنها فى أخر أيامها فأصيب بصدمة .

وانتهت الحلقة بتهجم مؤنس على هنا بعد معرفة انها استلمت ورقة طلقها ، لكنها تهرب منه إلى الشارع بعد محاولة الاقتراب منها رغما عنها ، ثم تذهب إلى منزل حازم ولكنها تترك إبراهيم، وتطلب من حازم أن يحضر إبراهيم من منزل مؤنس .

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.