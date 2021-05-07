مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25.. هل زي يسافر لهنا مصر لمساعدتها؟

مسلسل (لعبة نيوتن ) الحلقة 25 .. نتوقع اليوم بعد اتصال هنا (منى زكى ) بـ زي ( ادم الشرقاوى ) [بأنها تريد ان تتحدث معه ، فيما حدث معها خلال الفترة الماضية ، وطلبت منه أن يأتى إلى مصر ، وبعدها اعتذرت له عن الخضة التى تسببت له بها ، وأنها كانت تحتاج للفضفضة ، هل زي لم يستمع لها ويذهب الى مصر لمساعدتها سنعرف ذلك فى حلقة اليوم .

وكانت حلقة أمس تناولت جلسة عتاب بين هنا (منى زكي) وحازم ( محمد ممدوح) ، وكشفت عن ما مرت به في الفترة التي عاشتها في أمريكا انتظارًا لإنجابها طفلهما إبراهيم وحصوله على الجنسية الأمريكية ، كما عاتبته هنا انه كان دائما يقول لها أنه دائما لاتستطيع تحمل المسئولية لكنها اثبتت العكس .

كما سألته هنا هل مازال يحبها فلن يجيب عليها ، دون أن تكشف له إذا ما كان زواجها من مؤنس (محمد فراج) تم بالفعل أم مجرد ورقة بينهما؟.

وعرف بدر( سيد رجب) ، هنا على والدة مؤنس (ناريمان، وتذهب هنا لتسأل مؤنس عن حقيقة الأمر، فيرفض التوضيح، مشيرا إلى أن والدته هي التي تعرفت عليها مع دخولها بيته.

هنا تقرر التنازل عن حقها في المصنع مقابل حصولها على الطلاق

كما قررت هنا التنازل عن حقها في المصنع نبع الهنا، مقابل حصولها على الطلاق بصورة رسمية من حازم، وبالفعل يطلقها حازم فتنهار من البكاء، ويشاهد رد فعلها أثناء استلامها ورقة الطلاق أمام منزلها، وبعد انهيارها تذهب هنا لمؤنس فى غرفته بعد طلاقها من من حازم ويحاول مؤنس الاقتراب منها إلا أنها تنزعج ، وتخبره بأنه لا يوجد رجل يتحمل ما تحمله هو معاها.

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.