مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21..هنا تعرف حقيقة مؤنس من حازم بعد معرفة لغز الجواب

أنتهت الحلقة أمس من مسلسل لعبة نيوتن: بطلب هنا (منى زكي )من مؤنس (محمد فراج) أن تريد حازم يرى ابنه إبراهيم

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 : انتهت الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن بطلب هنا (منى زكي) من مؤنس (محمد فراج) أنها تريد لحازم أن يرى ابنه إبراهيم، ورفض مؤنس في البداية لأنه يريد أن ينتهي من الإجراءات بدون مشاكل.

وتناولت أحداث المسلسل أمس ذهاب يارا مع هنا وابنها إلى حازم في عمله من أجل رؤية ابنه إبراهيم، ونتوقع اليوم أنه بعد مقابلة هنا وحازم ستعرف حقيقة الجواب الذي أخفاه مؤنس عنها مما يجعل الأحداث تتغير تماما وهنا تفهم مؤنس على حقيقته.

وتناولت أحداث المسلسل أمس أيضا ذهاب مؤنس (محمد فراج) الى حازم ( محمد ممدوح ) للتحدث من أجل إنهاء إجراء الطلاق بشكل رسمى وسريع.

كما حاول مؤنس الاتفاق مع حازم لإنهاء الأمر واتفقا على الأسبوع المقبل، فيما أخبره أن هنا (منى زكي) تريد أن تأتي إلى المنزل للحصول على بعض متعلقاتها الشخصية مثل ملابسها فقط، فرد عليه حازم بأنها تحصل أيضا على الأثاث في المنزل، إلا أنه رفض وقال له أنها لا تريد ذلك.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن يوميا على قناة DMC فى الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدى جوهر ، تأليف وإخراج تامر محسن.

مشاهد من الحلقة 20 من لعبة نيوتن

مسلسل ( لعبة نيوتن ) تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .