مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19.. حازم يقرر الانتقام من هنا بعد زواجها من مؤنس

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19.. نتوقع اليوم فى أحداث الحلقة بقرار حازم (محمد ممدوح) من الانتقام من هنا (منى زكى) بعد معرفته بزواج هنا من مؤنس (محمد فراج) بعد ذهابها له فى قسم الشرطة في أول لقاء بينهما منذ سفرها إلى أمريكا وعودتها إلى مصر، وبمجرد رؤيته لها قام باحتضانها وتقبيلها، واستغرب من ارتدائها للحجاب، وطلب منها أن تسامحه على ما فعله معها طول الفترة السابقة، وأنه كان سيأتى إلى أمريكا من أجلها هي وطفلهما إبراهيم لولا أن أُلقى القبض عليه، وسألها عن طفلهما وأخبرته بأنه بصحة جيدة.

وانهالت الدموع من عيون هنا (منى زكى)، وأخبرته أنها تزوجت بعد أن طلقها، ليدخل في حالة هياج ويعنفها بأنه حاول أن يتصل بها لكى يصالحها ولم تردّ، والعدة لم يمر عليها 3 أشهر، وأخبرته بأنها كتبت الكتاب فقط، ليقذفها بألفاظ مسيئة وهددها بأنه سيقتلها وسيحبس مؤنس (محمد فراج) وغادرت هنا (منى زكى) إلى قسم الشرطة في حالة من العصبية الشديدة، وذهبت إلى المستشفى وجلست بجوار والدتها في غرفتها.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدى جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.