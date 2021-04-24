مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12.. هل تذهب هنا لـ زي بعد الهروب من الشرطة؟

الحلقة 12 من مسلسل لعبة نيوتن.. كيف تذهب هنا بعد الهروب من حراسة الشرطة بعد خروجها من المستشفى هل تذهب لـ زي آدم الشرقاوى صديقها؟، بعدما انتهت حلقة أمس من المسلسل بنقل هنا منى زكى إلى مكان ما خارج المستشفي تحت حراسة الشرطة، وفجأة قامت هنا بالهروب وأثناء هروبها يتصل بها حازم محمد ممدوح زوجها ليطئن عليها، وترد هنا عليه منهارة فى البكاء لعدم قدرتها على الرد بعد وفاة ابنها .

تناولت حلقة أمس هروب هنا مني زكي حلما بأن ابنها قد مات، لتستيقظ بعدها وتتوجه إلى غرفة رعاية الأطفال كي تراه لكن الطبيب يرفض طلبها، فتسرع بإحضار مقص وتهدد بقتل نفسها إن لم ترى ابنها.



وتسيطر الممرضات على هنا بصعوبة شديدة على هنا، وبعدها يتم عمل تقييم نفسي لها تظهر هنا ردود فعل عصبية وغريبة أمام الطبيب.

https://www.facebook.com/WatchiTMENA/videos/2902648599958132

مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي ادم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن : حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.