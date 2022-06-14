يعود مسلسل لعبة الحبار Squid Game إلى جمهوره بجزء جديد، وفقا لما أعلنته رسميا منصة نتفليكس Netflix للبث حسب الطلب، بينما لا تزال تفاصيل الموسم الثاني قيد السرية.

ومسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر بالبدلات الرياضية الخضراء والحمراء لأبطاله طوال مدة حلقات الجزء الأول، عٌرض لأول مرة على منصة نتفليكس في سبتمبر من عام 2021.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على Netflix .. موعد عرضه المحتمل وأبطال الجزء الجديد

وآنذاك، حقق مسلسل لعبة الحبار (الكوري الجنوبي) رواجا ضخما وضجة كبيرة وأصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على Netflix .. موعد عرضه المحتمل وأبطال الجزء الجديد

كما حصل المسلسل على عدة جوائز أبرزها جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد التي حصل عليها أو يونغ سو ، الذي لعب دور الرجل العجوز غير اللطيف “أوه إيل نام”.

موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني

أصبح إطلاق موسم ثان من مسلسل لعبة الحبار في حكم المؤكد منذ أعلن تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس في يناير الماضي أن ثمة عالم يتشكل حول “لعبة الحبار”.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على Netflix .. موعد عرضه المحتمل وأبطال الجزء الجديد

وبالأمس، أعلنت نتفليكس رسميًا أن العرض قد تم تجديده بحيث يتم إطلاق موسم ثانٍ من مسلسل لعبة الحبار.

وجاء الإعلان مذيلا بإمضاء هوانغ دونغ هيوك مخرج وكاتب ومنتج مسلسل لعبة الحبار الجزء الأول.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني على Netflix .. موعد عرضه المحتمل وأبطال الجزء الجديد

وفي مايو 2022، كان هيوك قد قال في حديث صحفي إنه يتوقع عودة لعبة الحبار لكنه حذر من أن الجمهور لا يجب أن يتوقع “عودة سريعة”.

وقال: ” يجب ألا يتوقعوا إطلاقه حتى أواخر عام 2023 أو حتى عام 2024″.

أبطال الجزء الجديد من مسلسل لعبة الحبار

وفقا لتصريحات هيوك السابقة، فإنه حتى الشهر الماضي لم يكن يمتلك سوى 3 صفحات من الأفكار.

ويعني هذا أن الحبكة والقصة والنهاية لم تتبلور بعد، وبالتالي لم يتم التوصل إلى أبطال الموسم الجديد بشكل كامل.

ومع ذلك، سُئل هيوك عما إذا كان أي من فريق مسلسل لعبة الحبار الموسم الأول سيعود للموسم الثاني، فأكد أن الناجي الوحيد من الموسم الأول (سيونج جي هون) سيظهر في الجزء الجديد.

وفي تغريدة الإعلان عن الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار، قال هيوك: :جي هون يعود.. ويعود معه “القائد”.

وتابع: “قد يعود كذلك الرجل الذي يرتدي البدلة ويحمل معه لعبة الداكجي.. وسنتعرف إلى “تشيول سو” حبيب “يونج هي”.