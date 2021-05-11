ثقافة وفنون

مسلسل لحم غزال الحلقة 30.. اكتشاف جريمة غزال والمعلم صبحي اليوم

يعرض مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 1:30 صباحًا، و2:00 عصرًا.
أحمد حمدي 7:33 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 7:33 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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يعرض مسلسل لحم غزال يوميًّا للجمهور، وشهدت الحلقة 29 قيام شوق “مي سليم” بمقابلة سعيد وإخباره أنها تراجعت عن الزواج منه، وقام أشرف “أحمد صفوت” بإخبار زوجته بخطته التي رسمت في توريط كريم ابنها في المخدرات وعلاقته بكل من عمار وعلي “شريف سلامة”.

أيضًا شهدت الحلقة إخبار غزال التي تقوم بدوره “غادة عبد الرازق” بطلة العمل، أن المعلم صبحي “عمرو عبد الجليل” يتاجر في المخدرات، كما ذهبت عفاف لزوجها سيد جلالة في السجن وأخبرته أن غزال ليست حاملًا، كما قالت.

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هل تشهد الحلقة 30 للمسلسل القبض على غزال بعد قتلها حمدي الميرغني في الحلقة 1، وهل يتم اكتشاف جريمة المعلم صبحي بقتله ست الناس وأطفالها الثلاثة.

يعرض مسلسل “لحم غزال” على “mbc مصر” الساعة 8:00 مساء، والإعادة 1:30 صباحًا، و2:00 عصرًا.

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بقلم أحمد حمدي

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