مسلسل لحم غزال الحلقة 13.. أزمة بين قدرية وصبحي وغزال تصل لابنها

شهدت الحلقة ايضا اكتشاف قدرية التي تقوم بها وفاء عامر، خيانة زوجها صبحي

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا ، وشهدت الحلقة 12 حصول غزال التي تقوم بدورها بطلة العمل غادة عبد الرازق على فيديو يوثق لحظات قتل مأمون الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل على يد زوجها الجديد سيد، الذي يقوم بدوره خالد كمال ، وقامت غزال بعرض الفيديو على علي الذي يقوم به شريف سلامة وقام أحد الأطفال بتصويره أثناء المشاجرات بالسوق .

وشهدت الحلقة ايضا اكتشاف قدرية التي تقوم بها وفاء عامر، خيانة زوجها صبحي، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل مع دنيا المصري خلال أحداث العمل، وقامت غزال بمعاداة زوجها سيد لتتوصل لابنها الذي ادمن المخدرات واختفى في ظروف ، حيث هددته في حالة عدم شراء محل تجاري لها بالمذبح ستقوم بطلب الطلاق منه .

هل تشهد الحلقة 13 من المسلسل تطورات بين غزال وزوجها سيد بسبب ابنها؟، وهل تحدث أزمة كبيرة بين قدرية وصبحي بعد اكتشافها خيانته لها؟، وهل تستطيع غزال الوصول لابنها .

مسلسل لحم غزال يعرض على قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا اعادة أولى و2 صباحا اعادة ثانية .