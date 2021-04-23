مسلسل لحم غزال الحلقة 12 .. «غزال» تدخل حياة جديدة و«شوق» تواجه أزمات

يعرض مسلسل لحم غزال يوميًا للجمهورعلى قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء، ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا إعادة أولى و2 صباحا إعادة ثانية، وشهدت الحلقة 10 منه احتفال غزال التي تقوم بدورها بطلة العمل الفنانة غادة عبد الرازق بحفل زفافها من سيد جلالة الذي يقوم بدوره خالد كمال واحيا حفل الزفاف مطرب المهرجانات عمر كمال.

وظهر في الحلقة كضيف شرف وقدم أغنية تقول كلماتها “أصحاب في وقت المصلحة وإخوات شقايق، ولما تقضى المصلحة ننسى في دقايق.. نضحك لبعض في وش بعض وفي الحقيقة”.

غزال سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي قدم دوره الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات.

ووضعت له منوما في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان ابنها، ولكنه أخبرها أن ابنها هرب منها لأنه يكرهها، لتحرق جسده في النهاية، وتدخل في قصة حب مع علي ويقوم بدوره شريف سلامة، الذي يخطط للنيل من قاتل والده، الذي أشعل النيران في مزرعة الأبقار.

هل تشهد الحلقة 12 من المسلسل اليوم تطورات جديدة في حياة غزال بعد زواجها من سيد جلالة ، وهل تحدث أزمة بين قدرية التي تقوم بدورها وفاء عامر وغزال ، وماهو مصير شوق التي تقوم بها الفنانة مي سليم .