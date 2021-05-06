مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9.. دكتور ياسين يكتشف أسرارا جديدة تخص الوباء العالمي وينقذ أشخاصا منه

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور، وشهدت الحلقة السابقة قدرة دكتور ياسين الذي يقوم بدوره الفنان يوسف الشريف بطل العمل النجاة من المصاب الذي كاد يقتلهم في نهاية الحلقة السابق، وعاد ياسين ومعه رامي الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، ونهال ” آيتن عامر” لفتح الموقع واكتشفوا وجود أسماء متورطة في تلك العملية .

وتصل ياسين ايضا ان سامح “محمد عادل” هو من قتل شروق “إيناس مكى” عندما كادت تقترب من حقيقة المصل، وذلك لأنه أحد المتورطين فى الموضوع، وعندما وجد ياسين “يوسف الشريف” الباسورد للموقع المدون عليه الحقيقة فتح سامح عليهم باب الحالات المصابة بالفيروس وفر هاربا.

واستطاع أطباء المستشفى أن يجدوا سامح مختبئًا فى أحد الأماكن، وعندما سألوه لماذا قتل إيناس كانت إجابته لأنها غبية، واتضح أنه مؤمن ببعض الأشياء الغريبة وضرورة تقليل عدد البشرية التى أوشكت على الانقراض، ومن خلال بحثهم فى الحالات الأولية تكتشف نهال أن الحالة التى وجدت فى الإسماعيلية وذهبت لعمل تحقيق عنها هى من أولى الحالات ، ومن خلال تواصلها معهم تعرف أن تلك الحالة من ضمن عدة حالات أجرى عليها تجارب مقابل 10 ملايين دولار.

هل تشهد الحلقة الجديدة اليوم استطاعة دكتور ياسين كشف أسرار جديدة تخص الفيروس العالمي وانقاذ أشخاص منه.

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.