مسلسل كوفيد 25 الحلقة 14.. ياسين يتعرض لأذى واكتشاف جريمة دكتور سيف

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور، وشهدت الحلقة السابقة منه اكتشاف عزيز للشخص الذي قامت زوجته بخيانته معه وهو دكتور سيف " ادوارد " وحدثت مشاجرة بينهما وقام سيف بقتل عزيز في النهاية . وقام ايضا شقيق فريدة " رندا…

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور، وشهدت الحلقة السابقة منه اكتشاف عزيز للشخص الذي قامت زوجته بخيانته معه وهو دكتور سيف ” ادوارد ” وحدثت مشاجرة بينهما وقام سيف بقتل عزيز في النهاية .

وقام ايضا شقيق فريدة ” رندا البحيري” باطلاق الرصاص عليها اثناء سيرها مع دكتور ياسين” يوسف الشريف” متجهين بالقطار للعين السخنة للانتقام منه واخذ ثاره منه .

هل تشهد الحلقة ال14 مساء اليوم ، اكتشاف جريمة دكتور سيف بعد قتله لعزيز ، وهل يتعرض ياسين لاذى بسبب كثرة اعداد المصابين بالفيروس وهجومهم على اماكن تواجده .

كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا