مسلسل كوفيد 25 الحلقة 12.. اكتشاف لقاح جديد للفيروس وظهور مصابين أخرين

يعرض مسلسل كوفيد 25 للجمهور في شهر رمضان، وشهدت الحلقة السابقة منه هجوم المصابين على الأشخاص الذين يستقلون اوتوبيسا من أكتوبر للعين السخنة، لكن يستطيع رامي “أحمد صلاح حسني” قتلهم جميعا بمسدسه وإنقاذ الكثير من الاشخاص .

كما اكتشفت أميرة العايدي، أن ابنتها كانت تتعاطى للمخدرات حينما شاهدتها إحدى الممرضات من خلال الكاميرا، وأبلغ مدير المستشفى أن الشخص المصاب الذي تم حجزه في المخزن توفي من نفسه واستنتج ياسين”يوسف الشريف” أن المصاب بالفيروس يتوفى في اليوم التاسع من تلقاء نفسه .

ويحاول الطفل أن يخرج والدته التى حبسها أبوه كابتن نادر فى إحدى الغرف ويأخذ صديقه معه، وبمجرد دخولهم تهجم السيدة على الطفل ويموت فى الحال وتخرج من الحجرة وتبدأ فى الهجوم على من يقابلها حتى أنها قتلت زوجها كابتن نادر.

هل تشهد الحلقة 12 مساء اليوم اكتشاف مصابين جدد للفيروس، وهل سيتم اكتشاف لقاح جديد له يكون مفيدا.

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.