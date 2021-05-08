ثقافة وفنون

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11.. ظهور أعراض غريبة للمصابين وقدرة ياسين على التعامل معها

هل تشهد الحلقة 11 مساء اليوم، ظهور أعراض اخرى غريبة للمصابين بسبب الفيروس
أحمد حمدي 6:23 م, السبت, 8 مايو 21 6:23 م, السبت, 8 مايو 21

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يعرض مسلسل كوفيد 25 للجمهور في شهر رمضان الكريم، وشهدت أحداث الحلقة السابقة منه تطورات مختلفة من حيث ظهور اعراض غريبة على المصابين بالفيروس، واكتشاف دكتور ياسين الذي يقوم بدوره يوسف الشريف ان اللقاح لم يعد مجديا او مفيدا في علاج الاصابات .

كما تحولت البلاد في مصر لمنطقة محظورة تماما نتيجة هذا الوباء الخطير وتم العمل لنقل أي مصاب لمكان آمن مع اتخاذ تدابير احتياطية بتعليمات اصدرتها وزارة الصحة المصرية، وقامت بتوفير رقم كخط ساخن لاستقبال أي استفسارات على مدار 24 ساعة للمواطنين للاجابة عن أي تساؤلات بخصوص هذا الفيروس .

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هل تشهد الحلقة 11 مساء اليوم، ظهور أعراض اخرى غريبة للمصابين بسبب الفيروس، وكيف يستطيع ياسين التعامل مع تلك الاعراض بعد اكتشافه ان اللقاح لم يعد مفيدا لعلاج معظم الحالات .

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on  الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والإعادة الثانية 11 ونصف صباحا.

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بقلم أحمد حمدي

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