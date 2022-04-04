مسلسل فاتن أمل حربى الحلقة 3 .. فاتن تقدم بلاغا ضد زوجها سيف بسرقة منزلها

مسلسل فاتن أمل حربى من المتوقع فى الحلقة 3 أن فاتن تقدم بلاغا ضد يوسف لسرقة منزلها بعد عودتها للمنزل، واكتشافها وجود رجل غريب فى المنزل.

وتناولت أحداث الحلقة الثانية بمشهد فلاش باك من حياة فاتن الزوجية والمشاكل التي كانت بينها وبين زوجها، والذي لم يكن يشاركها قراراته التي يتخذها بالرغم من كون هذه القرارات متعلقة بها.

وذهبت فاتن إلى القسم لتحرر محضرا بسرقة العفش، واتضح أن سيف هو من أخذ العفش في محاولة منه لإذلال فاتن حتى تتراجع عن قرار الطلاق.

وحاولت فاتن التهوين على بناتها بعد العودة من القسم والمبيت في المنزل بدون عفش، برسم أشجار على الحائط وسرد القصص لهم قبل النوم، وفي المشهد التالي ذهب سيف ليبتزها حتى تعود له، مع استهزائه بها بسبب البلاغ الذي قدمته للشرطة عن سرقة العفش، وقال لها أنا طلقتك عشان أعلمك درس أن تونة بتاعة سيف وسيف بتاعة تونة. إلا أن زملائها بالعمل فاجئوها في اليوم التالي بشرائهم عفش جديد لبيتها، في محاولة منهم لمساعدتها على التكييف مع هذه المشكلة.

وأنقذت فاتن أبنتها يارا من الغرق أثناء تمرين السباحة، مع تصفيق الحضور لها، وبعد انتهاء تمرين البنات ذهبت فاتن للمحامي مع صديقتها لتجد حل لمشكلة العفش لكنها أُصيبت بالإحباط من كلام المحامي. وفي أثناء عودتها للمنزل، ألقت الشرطة القبض عليها، بسبب تقديم سيف، طلقيها، بلاغا يتهمها فيه باقتحام مكتبه وسرقة محفظته والتعدي عليه بالسب والقذف، مع استعانته بشهود زور في هذا البلاغ. وجاء سيف إلى القسم بعد اتصالات كثيرة من فاتن لم يجب عليها، ليتنازل عن المحضر، ويحاول مساومتها حتى تعود إليه.

واختتمت الحلقة الثانية من المسلسل بعودة فاتن للمنزل، واكتشافها وجود رجل غريب فى منزلها.

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي من خلال إطار درامي اجتماعي، حول مشكلة فاتن مع زوجها، ، وتجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، وتتوالى المشاكل الزوجية بينهما حتى تقرر إنهاء زواجها بعد 10 سنوات، ظنًا منها أنها بذلك ستتخلص من المشاكل بينهما، لكنها تصطدم بالواقع لتجد نفسها أمام مشكلة أكبر وهي حضانة الأولاد، والتي يقرر القانون حرمانها من ابنتيها حال تزوجها من شخص آخر، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقي.

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى ويعتبر هذه هي تجربته الدرامية الأولي، وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان، ومحمد ثروت وعدد من الفنانين الآخرين، ويناقش المسلسل قضية هامة من قضايا المرأة.