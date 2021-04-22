مسلسل عمرو دياب.. حقيقة توقف «أبيض ولا أسود» إنتاج العدل جروب (فيديو)

توقف نجم الغناء عمرو دياب عن التمثيل بالمسلسلات والأفلام لأكثر من 27 عاما، وكانت شبكة نتفيلكس قد أعلنت عن عودة الهضبة بمسلسل من إنتاج الشبكة، ومازال هذا المشروع لم يعلن عنه رغم مرور أكثر من 6 شهور عن هذا الإعلان.

وعلى جانب آخر، أعلن المنتج والمؤلف مدحت العدل، أحد المالكين لشركة العدل جروب، ببرنامج شيخ الحارة والجريئة تقديم المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، أنه كان هناك مشروع قائم بالفعل بين شركة العدل جروب وعمرو دياب لتقديم مسلسل أبيض ولا أسود ولكن هذا المشروع لم يكتمل.

وأضاف مدحل العدل أنه أثناء الاتفاق على هذا المسلسل قال سامي العدل في هذا الوقت إنه مستعد لدفع 50 مليون جنيه لاكتمال الاتفاق وتقديم المسلسل ولكن في النهاية توقف المشروع إنتاجيا.

وأكد العدل أن مشاركة دياب في مسلسل من إنتاج نتفيلكس أكثر منطقية نظرا لأن عدد الحلقات يكون أقل من 30 حلقة وهو ما يمكن إنجازه وسط مشغوليات الهضبة الكثيرة.

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلنت شبكة «نتفليكس» عن تعاونها مع الفنان عمرو دياب لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، وكانت آخر الأدوار التي قام بها هي دور أدهم في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في «نتفليكس» في بيان حينها أنه على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي والغنائي، فقد استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً.

فدائما تطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، الحالية والقادمة، نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي.