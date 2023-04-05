مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. استجواب عمر بعد مقتل بثينة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 قيام عمر بإنقاذ ابنته فريدة من ابتزاز المخرج جميل الذي طلب منها القيام بأمور غير أخلاقية بعد تصويرها وهي في غرفة الملابس ، وقام بضربه وتكسير اللابتوب الخاص به بعد أن أخبرته ابنته فريدة أن جميل يبتزها بفيديوهات وصور لها في غرفة الملابس .

كما شهدت الحلقة أيضا اكتشاف أمجد خيانة بثينة له بواسطة شقيقها شريف ، وقام عمر بتطليق بثينة بعد أن أخبرته دينا صديقة بثينة أنها قامت بإسقاط حملها منه.

وانتهت الأحداث بقتل بثينة بطعنات سكين بعد مشاهدة أمجد لخروج عمر من منزلها .

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 اليوم ، العديد من الأحداث المشوقة منها القبض على أحمد نجل عمر بتهمة اتجار المخدرات بعد الإمساك به متلبسا وهو يعمل ديلر للمخدرات، كما يتم استجواب عمر في الشرطة بعد مقتل بثينة باعتباره أنه كان زوجها في السر وكذلك شقيقها شريف .

وتعلم عاليا زوجة عمر أنه كان متزوجا عليها في السر من بثينة قبل مقتلها ، وتطلب عاليا من عمر الطلاق لكنه يرفض ذلك ويتم القبض على شريف وحبسه .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج ميديا هب ومها سليم.