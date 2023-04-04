مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة 13 : عمر يكتشف سرقة نجله 20 ألف جنيه

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 أمس ، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها اخفاء بثينة عن زوجها عمر _ ياسر جلال أنها قامت باسقاط حملها بعد تعرضها لنزيف مفاجئ بالاتفاق مع صديقتها المقربة دينا _ بسنت شوقي .

كما عرضت الحلقة أيضا تورط ابنة ياسر جلال _فريدة_ مع المخرج جميل الذي قامت بتوقيع عقدا معه كما أوهمها أنها سيصلها للنجومية والشهرة ، وقام بتصويرها في غرفة الملابس بمكتبه ثم طلب منها التعرف على رجل أعمال كبير والتقريب به والقيام بأعمال غير أخلاقية معه وهددها أنها لو لم تنفذ طلبه سيبتزها بصور جسدها الذي قام بتصويره وهي في غرفة الملابس وسيفضحها هي وأهلها .

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 :

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 اليوم ، قيام عمر والد فريدة بضرب المخرج الذي طلب من ابنته فريدة أمور غير أخلاقية نهاية الحلقة السابقة ، حيث قامت هانيا صديقتها بالاتصال بعمر ليلحق فريدة من ابتزاز هذا المخرج لها وانتهت الأحداث في الحلقة السابقة بوصول عمر للمكان الذي تتواجد به فريدة .

كما تشهد الحلقة مشاجرة بين عمر وابنه أحمد بعد علمه أنه قام بسرقة 20 ألف جنيه من مكتبه ، حتى يستطيع شراء مخدرات له ولأصدقاؤه كما أظهرت الحلقة السابقة .

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج ميديا هب ومها سليم .