مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة 12 : مواجهة عمر مع نجله أحمد واكتشاف أمجد خطة بثينة ودينا

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 ، هروب نجل عمر أحمد من منزل والده عمر _ ياسر جلال _بعد رؤيته لاحتضان والده لبثينة _ مي عمر_ في حفل عيد ميلاده الذي أقامه له والده ووالدته .

كما شهدت الحلقة اتهام بثينة لطارق سائق عمر الخاص منذ صغره بسرقة ساعة ألماظ من منزلها حتى يقوم عمر بطرده من عمله معه ، بالفعل خدعت بثينة عمر وجعلته يصدق أن سائقه الخاص طارق قام بسرقة الساعة منها وكادت تبلغ الشرطة عنه لولا منع عمر لها وقام بلاكتفاء بطرده من العمل ، كما تعرضت بثينة في نهاية الحلقة لنزيف أدى لاسقاطها لحملها من عمر .

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

ومن المتوقع ان تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 اليوم ، اكتشاف أمجد لخطة دينا _ بسنت شوقي_ مع صديقتها بثينة _ مي عمر _ لابعادها عنه .

كما تشهد الحلقة مواجهة أحمد نجل عمر لوالده بعد رؤيته له وهو يحتضن بثينة الحلقات السابقة ، وتتعرض ابنة عمر لمشكلة كبيرة بسبب عملها مع المخرج ويطلب منها أمور غير أخلاقية بحكم العقد بينهما وحينما ترفض يقوم بتهديدها بالشرط الجزائي في العقد .

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وتأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج مها سليم .