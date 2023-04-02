مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11: عمر يكشف لابنه أحمد زواجه من بثينة.. وابنته تتعرض لمشكلة كبيرة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة السابقة، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها، قيام شريف _ محمود فارس_ شقيق بثينة_ مي عمر _ زوجة عمر_ ياسر جلال_ الثانية بتهديده بطريقة غير مباشرة فقام بالذهاب له في شركته وطلب من عمر تشغيله في وظيفة بها باعتبار أنه شقيق المدام الثانية ويعرف سر زواجهما .

وقامت بثينة بالذهاب لشريف وتهديده بالبعد عن عمر، لكنه هددها أنها لو لم تبتعد عنه سيفضح ماضيها القديم الذي يعرفه عنها، كما قامت عاليا _ داليا مصطفى _ زوجة عمر باقامة حفل عيد ميلاد لنجلهما أحمد في منزلهما وقامت بدعوة بثينة وزوجها السابق أمجد _ مراد مكرم_ للتقريب بينهما لكن تفاجأ بثينة عمر وعاليا فور وصولها للحفل أنها لن تعود لأمجد لأنه يخونها مع صديقتها المقربة دينا _ بسنت شوقي_ وقامت باظهار صورتها مع أمجد وهما يرقصان معا ، وسألها عمر عن سر هذه الصورة فقالت له بثينة أنها قامت بعمل خطة لإبعاد أمجد عنها مع صديقتها دينا وقامت باحتضانه ويراهما أحمد نجل عمر من وراء باب الغرفة وحينما تراه بثينة تظل ممسكة بعمر وتحتضنه.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 اليوم، كشف عمر لنجله أحمد علاقته السرية وزواجه من بثينة بعد رؤيته لهما وهما يحتضنان بعضهما.

كما تشهد الحلقة تعرض ابنة عمر لمشكلة كبيرة بطلب المخرج الذي أوهمها أنه سيوصلها للنجومية بالقيام بأعمال غير أخلاقية بحكم العقد الذي وقعته معه الحلقة السابقة.

ويغضب عمر من بثينة بعد معرفته أنها قامت بخطة ضد صديقه أمجد لإبعاده عنها دون الرجوع له في ذلك.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم داليا مصطفى ومراد مكرم واخراج خالد مرعي.