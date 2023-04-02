مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 ..بثينة تتهم طارق بالسرقة وتسقط جنينها

عرضت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، الكثير من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها خروج نجل عمر _ أحمد _ من المنزل فجأة دون أن يخبر والده عمر _ ياسر جلال_ ووالدته عاليا_ داليا مصطفى _ بعدما رأىوالده يحتضن بثينة_ مي عمر نهاية الحلقة السابقة .

وظل والده ووالدته يبحثان عنه لكنه ذهب لصديقته وقامت باغواؤه مرة ثانية وأخذه لمكان يشربا فيه مخدرات مع أصدقائها ، حيث ذهب معها بسبب حزنه مما شاهده من والده عمر مع بثينة .

أحاث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

كما شهدت أيضا اتهام بثينة لسائق عمر الخاص _ طارق_ بسرقة ساعتها في حيلة منها لطرد عمر له من عمله معه ، وبالفعل قام عمر بطرد طارق حيث كانت بثينة تريد ابلاغ الشرطة عنه لكن عمر قام بمنعها ، وتنتهي أحداث الحلقة باسقاط بقينة لجنينها من عمر بعد تعرضها لنزيف مفاجئ ونقلها للمستشفى .

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج مها سليم وميديا هب .