مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 .. شريف يكشف لـ ياسر جلال أسرار زوجته بثينة

عرضت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 أمس للجمهور ، قيام صديقة أحمد نجل عمر _ ياسر جلال_ بمحاولة اغوائه مرة ثانية والسهر معها في أماكن تتناقض مع شخصيته المتزنة القريبة من شخصية والده عمر ، وقامت دينا _ بسنت شوقي_ صديقة بثينة_ مي عمر _ بايقاع زوجها أمجد _ في علاقة عاطفية معها حتى تبعده عن بثينة، كما اتفقا معًا وتنجح دينا في التقاط صور لها مع أمجد لتنهي بذلك علاقة بثينة به.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 اليوم ، كشف شريف _ محمود فارس_ لعمر كثيرا من أسرار زوجته الثانية بثينة بعد ذهابه لعمر في شركته نهاية الحلقة السابقة.

كما تشهد الأحداث أيضا حدوث مشاجرة بين بثينة وعمر بعد ماقاله له شريف ، وإحساسه بالندم بزواجه منها في السر .

مسلسل علاقة مشروعة يشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم مراد مكرم وبسنت شوقي وداليا مصطفى ، إنتاج مها سليم وميديا هب.