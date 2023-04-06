مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة الأخيرة : الشرطة تكشف قاتل بثينة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 ، قيام الشرطة باكتشاف مقتل بثينة في منزلها من خلال ابلاغ الخادمة بذلك حينما رأتها مقتولة بطعنات سكين في المنزل .

كما شهدت الحلقة مواجهة أحمد نجل عمر الصيرفي له أنه كان يراه مثل أعلى له حتى رأه في أحضان بثينة يوم عيد ميلاده الحلقات السابقة ، ليطلب منه والده أن يسامحه لأنه ضعف في وقت معين لكنه أنهى هذا الأمر تماما وستعود حياتهما للأفضل ، ليخبره أحمد أنه في ورطة كبيرة بطلب عصابة تتاجر بالمخدرات مليون جنيه منه أو سيقومون بقتله هو وصديقه لاري بسبب ضياع بضاعة للمخدرات بهذه القيمة من أحمد بعد مشاهدته لجنة شرطة في الطريق أثناء توزيعه للمخدرات الحلقات السابقة .

فيقوم عمر بالذهاب مع ابنه أحمد لهؤلاء الأشخاص ويطلب منهم اعطاؤه فرصة لاحضار المبلغ مليون جنيه ، ويتم القبض على شريف شقيق بثينة وكذلك طليقها أمجد عبد الرحيم وزوجته دينا صديقة بثينة المقربة للتحقيق معهم في حادث القتل .

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

من المتوقع أن تشهد احداث الحلقة 15 والأخيرة اليوم لمسلسل علاقة مشروعة ، اكتشاف الشرطة أن قاتل بثينة هو أمجد عبد الرحيم بمساعدة زوجته دينا الصديقة المقربة لبثينة .

ويستطيع عمر الصيرفي _ ياسر جلال_ تخليص ابنه أحمد من عصابة المخدرات ، كما تسامح عاليا _ داليا مصطفى _ زوجها عمر على خيانته لها بزواجه من بثينة في السر .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج ميديا هب ومها سليم والمتحدة .