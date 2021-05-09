مسلسل ضل راجل الحلقة 28.. القبض على عمرو وقصة الحب بين ملك ويوسف تكتمل

يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور المصري والعربي، وشهدت الحلقة السابقة إطلاق الرصاص على جلال “ياسر جلال” من عمرو صديق سليم “محمد عادل” بعد محاولة جلال تهديد عمرو لإخباره بحقيقة من اعتدى على ابنته شهد وفيديو الحادث .

كما توفي والد الضابط يوسف ” محمود عبد المغني ” ، وتستطيع دكتورة ملك ” نور” اخراج الرصاصة من كتف جلال في المستشفى وتستمع صدفة لمكالمة هاتفية بين دكتور عزيز” ايهاب فهمي ” وعمرو ” محمد عادل ” يخبره بما حدث مع جلال في منزل الاخير .

هل تشهد الحلقة 28 مساء اليوم القبض على عمرو بعد اكتشاف جلال انه وراء حادث ابنته شهد ؟ وهل تكتمل قصة الحب بين دكتورة ملك والضابط يوسف بعد وفاة والده ؟

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.