ثقافة وفنون

مسلسل ضل راجل الحلقة 27.. جلال ينتقم من خليل بك واكتشاف خيوط جديدة في قضية شهد

مسلسل ضل راجل يعرض يوميًّا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة، ويعاد في الساعة 4 صباحًا إعادة أولى، والساعة 4:45 صباحًا إعادة ثانية على الحياة 2.
أحمد حمدي 6:27 م, السبت, 8 مايو 21 6:27 م, السبت, 8 مايو 21

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يعرض مسلسل ضل راجل يوميًّا للجمهور المصري والعربي، حيث شهدت أحداث الحلقة السابقة للعمل اكتشاف جلال “ياسر جلال” أن عمرو صديق سليم “محمد عادل” هو من قام بإخفاء ورقة زواج ابنته شهد من سليم في خزينة منزله وأخفى فيديو الحادثة أيضًا على فلاشة، وتوجه جلال إلى منزل عمرو وقام بضربه حتى يعترف له بكل شيء عن الحادث وهدده بقتله بالمسدس لولا أن قامت زوجة عمرو بإخبار جلال بكل شيء لتنقذ زوجها ونفسها.

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أيضًا قام الضابط يوسف “محمود عبد المغني” بالقبض على سليم “محمد يسري” فور عودته من شهر العسل مع زوجته غادة ابنة خليل بك بتهمة خطف ابنة شهد “رنا رئيس”، ومفاجأة الحلقة معرفة جلال ان الطفلة ابنة شهد التي أنجبتها قام خليل بك “نبيل نور الدين” بقتلها وأخبره بذلك عمرو في نهاية أحداث الحلقة.

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مسلسل ضل راجل يعرض يوميًّا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة، ويعاد في الساعة 4 صباحًا إعادة أولى، والساعة 4:45 صباحًا إعادة ثانية على الحياة 2.

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بقلم أحمد حمدي

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