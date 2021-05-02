ثقافة وفنون

مسلسل ضل راجل الحلقة 21 .. تطورات بين والدة شهد وسليم.. وجلال يحاول الخروج من محنته

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 20 انتقال جلال من السجن إلى مصلحة الطب الشرعى في القضية المتهم فيها بقتل البودى جارد خميس ، ويحاول سليم "محمد يسرى" أن يتفادى أزمة الطب الشرعى بمساعدة الدكتور "إيهاب فهمى"…

أحمد حمدي 7:06 م, الأحد, 2 مايو 21 7:06 م, الأحد, 2 مايو 21

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يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 20 انتقال جلال من السجن إلى مصلحة الطب الشرعى في القضية المتهم فيها بقتل البودى جارد خميس ، ويحاول سليم “محمد يسرى” أن يتفادى أزمة الطب الشرعى بمساعدة الدكتور “إيهاب فهمى” كما يسأل عن الجنين فى بطن شهد هل مات أم لا ؟ ومع أي طبيبة تتابع شهد للاطمئنان على جنينها، وتطلب هدى “نرمين الفقى” رقم والدة صديقتها نادين “أميرة العايدى”، وفجأة تقابلها فى المنزل وتطلب النزول معها دون أن تحدد وجهتها، ويحاول أبوها “أحمد حلاوة” وبناتها منعها لكنها تصر ، وتكشف الأحداث ذهابها لمقابلة “سليم” المعتدى على ابنتها شهد ووالدته.

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هل تشهد الحلقة الجديدة اليوم تطورا بين والدة شهد وسليم ، وهل يستطيع جلال الخروج من محنته في السجن .

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.

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بقلم أحمد حمدي

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