مسلسل ضل راجل الحلقة 12.. جلال يجلس مع غادة لمعرفة علاقة سليم بشهد

يعرض مسلسل ضل راجل يوميًّا للجمهور المصري والعربي، حيث شهدت أحداث الحقة 11 للعمل تطورات في حياة جلال الذي يقوم بشخصيته بطل العمل الفنان ياسر جلال فيذهب لوالد غادة؛ ويقوم بدوره نبيل نور الدين، يحاول جلال معه أن يجلس مع…

يعرض مسلسل ضل راجل يوميًّا للجمهور المصري والعربي، حيث شهدت أحداث الحقة 11 للعمل تطورات في حياة جلال الذي يقوم بشخصيته بطل العمل الفنان ياسر جلال فيذهب لوالد غادة؛ ويقوم بدوره نبيل نور الدين، يحاول جلال معه أن يجلس مع ابنته غادة لدقائق ليعرف منها علاقتها بحادث ابنته شهد بسبب ارتباطها بسليم الذي تسبب في هذا الحادث، لكن والدها يرفض ذلك وينهره ويهدده بأنه لو لم يخرج من منزله سيطلب له الأمن ويغضب منه قائلًا “انت مش قد غضبي” فينصرف جلال من منزله دون اي نتيجة .

كما يذهب جلال مع زوجته القعيدة وتقوم بها نيرمين الفقي، ومعهما ابنتهما شهد لحضور سبوع ابنة شقيقته في وجود العائلة بأكملها زوجها مجدي فكري وجدة الطفلة إنعام سالوسة، لكن أثناء إقامة السبوع تتعرض شهد ابنة جلال لحالة قيء بسبب حملها ومشكلتها.

هل تشهد أحداث الحلقة 12 من العمل مساء اليوم تطورات في حادثة شهد، وهل يعود والد غادة للاتصال بجلال ليجلس مع ابنته ليعرف منها علاقة سليم بشهد.

مسلسل ضل راجل يُعرض على شاشة قناة الحياة مساء اليوم في تمام الساعة 11 ونصف مساء، ويعاد في 4 صباحًا إعادة أولى، ثم في 4:45 صباحًا في الإعادة الثانية.