مسلسل ضرب نار الحلقة 27 : طلاق مهرة وتعرض جابر لاعتداء من الخواجة جون

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، تهديد صفاء شقيقة زيدان لمهرة أبو الليل بالبعد عن شقيقها زيدان وأنها لن تتركها تسيطر على شركاته وماله .

كما عرضت الحلقة مواجهة عنيفة بين جابر الكوماندا وزيدان في شركة جابر وقام زيدان بتهديده بالبعد عن طريقه وقام جابر برفع سلاحه في وجهه ، كما طالبت مهرة زيدان بالطلاق .

مسلسل ضرب نار الحلقة 27

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28 اليوم ، القبض على زيدان بعد تسليط جابر عليه .

كما تشهد الحلقة أيضا قيام مهرة برفع دعوى خلع ضد زوجها زيدان ، وتعرض جابر لاعتداء من رجال الخواجة جون _ طارق النهري .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .