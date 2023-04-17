مسلسل ضرب نار الحلقة 26 : اكتشاف جابر أن مهرة نسبت طفله لزوجها زيدان وتواجهه بتهريبه السلاح

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 أمس بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، أحداثا مثيرة بحرق المصنع الذي تملكه مهرة أبو الليل ولقائها بجابر الكوماندا في احدى المزادات ويستطيع الفوز به بمبلغ 100 مليون جنيه لتفاجأ مهرة انه أصبح غنيا لهذه الدرجة .

وعرضت الأحداث أيضا طلب الخواجة جون _ طارق النهري_ من جابر افتتاح شركة عقارات خاصة به للتغطية على عمله بتهريب السلاح ويوافق جابر على طلبه منه .

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

من المتوقع ان تشهد احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 اليوم ، اكتشاف جابر الكوماندا ان مهرة قامت بنسب طفله لزوجها زيدان_ ماجد المصري .

كذلك شهدت الأحداث أيضا اكتشاف مهرة أبو الليل ان جابر حبيبها القديم يقوم بعمليات تهريب السلاح ، ومواجهته بذلك .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .