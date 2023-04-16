مسلسل ضرب نار الحلقة 25: مواجهة بين صفاء وزيدان ومشكلة بين جون وجابر

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ، انتحار شقيق مهرة أبو الليل ووفاته وانهارت شقيقته الكبرى مهرة _ ياسمين عبد العزيز .

وقام جابر الكوماندا _ أحمد العوضي بقتل المعلم تاجر المخدرات الذي تسبب في ادمان طارق شقيق مهرة وقام بقتله وسط رجاله وأمام ابنه الكبير بعد محاولة ابنه ان يفدي والده لكن قام جابر منعه من ذلك ، وشهدت الحلقة أيضا كشف سحر صديقة مهرة _ مها نصار _ لشقيقة زيدان زوج مهرة _ ماجد المصري_ وشقيقته صفاء _ انتصار_ سر أن ابن مهرة ” حسن” هو ابن جابر الكوماندا ” جابر أبو شديد” وليس ابن زيدان كما كانت تتصور .

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 اليوم ، مواجهة كبيرة وحادة بين صفاء وزيدان واجباره على التنازل عن ابن مهرة بعدما علمت أنه ابن جابر الكوماندا وليس ابن زيدان .

كما تشهد الحلقة أيضا حدوث مشكلة كبيرة بين جابر الكوماندا والخواجة جون_ طارق النهري_ بعدما حاول جابر أن يقوم بعمليات تهريب للسلاح لحسابه الخاص .

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج تامر مرسي .